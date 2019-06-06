انتشال جثة شاب غرق في ثاني أيام العيد في القناطر الخيرية 

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من إنتشال جثة شاب في العقد الثالث من عمره، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك،أثناء استحمامه في مياه النيل بالقناطر الخيرية.



وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء حاتم حسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بوجود حالة غرق بمدينة القناطر الخيرية بمنطقة المستعمرة.



وانتقل الرائد أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية جنوب القليوبية، وغطاس، وتمكن من انتشال جثته.





وتبين من التحريات أن الجثة لشاب بالعقد الثاني من العمر، وأنه غرق أثناء استحمامه من زملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.





