ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الهلال الأحمر" تشارك أهالي الباحة احتفالاتهم بالعيد

الخميس 06/يونيو/2019 - 09:15 م
الهلال الأحمر تشارك أهالي الباحة احتفالاتهم بالعيد
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، في احتفالية الأهالي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي أُقِيم برعاية أمير المنطقة حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وذلك في متنزه الأمير حسام بالقيم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أنَّ الفرق الإسعافية والتطوعية تواجدت في الحفل، ضمن خطة أعدت للتمركز بموقع الاحتفال والطرق الموصلة إليه، بخمس فرق إسعافية ثابتة وبعربات الجولف المتنقلة، إضافة إلى مشاركة الفرق التطوعية بعدد خمسين مسعفًا .

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
0
x
20:45
1
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي