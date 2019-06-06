"الهلال الأحمر" تشارك أهالي الباحة احتفالاتهم بالعيد

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، في احتفالية الأهالي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي أُقِيم برعاية أمير المنطقة حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وذلك في متنزه الأمير حسام بالقيم.





وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أنَّ الفرق الإسعافية والتطوعية تواجدت في الحفل، ضمن خطة أعدت للتمركز بموقع الاحتفال والطرق الموصلة إليه، بخمس فرق إسعافية ثابتة وبعربات الجولف المتنقلة، إضافة إلى مشاركة الفرق التطوعية بعدد خمسين مسعفًا .



