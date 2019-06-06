رابط engLAND live HD مشاهدة مباراة هولندا وانجلترا بث مباشر اليوم الخميس في دوري الأمم الأوروبية

يشهد اليوم الخميس 6-6-2019 إقامة مباراة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوربية.





وتقام المباراة على ملعب أفونسو هنريكس لحسم الطرف الثاني في المباراة النهائية التي تأهل إليها البرتغال بعد الفوز على سويسرا بثلاثية مقابل هدف بالأمس.





مباراة إنجلترا وهولندا اليوم

تٌلعب المباراة في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وتذاع عبر قناة "beIN SPORTS HD 1".





وأعلنت بي إن سبورت عن إسناد التعليق على أحداث مباراة إنجلترا وهولندا للمصري علي محمد علي.





تقام مباراة هولندا ضد إنجلترا فى تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1 .





وكانت قرعة الدور نصف النهائي للمستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم التي سحبت في مدينة "دبلن"، قد أسفرت عن مواجهة بين إنجلترا وهولندا والبرتغال وسويسرا.







