مشاهدة مباراة انجلترا وهولندا بث مباشر تغطية مباشرة

Nation England مشاهدة مباراة انجلترا وهولندا Van Daick بث مباشر (تغطية مباشرة الان عبر beIN SPORT)

يشهد اليوم الخميس 6-6-2019 إقامة مباراة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوربية.





وتقام المباراة على ملعب أفونسو هنريكس لحسم الطرف الثاني في المباراة النهائية التي تأهل إليها البرتغال بعد الفوز على سويسرا بثلاثية مقابل هدف بالأمس.





مباراة إنجلترا وهولندا اليوم

تٌلعب المباراة في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وتذاع عبر قناة "beIN SPORTS HD 1".





وأعلنت بي إن سبورت عن إسناد التعليق على أحداث مباراة إنجلترا وهولندا للمصري علي محمد علي.



