الأمير محمد بن سلمان.. "سيرة أمير ومسيرة قائد" كتاب جديد لأبو العينين
الخميس 06/يونيو/2019 - 08:17 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
صدر للكاتبة الاعلامية كريمة أبو العينين مؤلفها الجديد عن دار النخبة للطباعة والنشر الأمير محمد بن سلمان . سيرة امير ومسيرة قائد .
وفيه ترصد الاعلامية رؤى الامير الاصلاحية والتى تنفض عن المملكة السعودية غبار فكر عقيم جعلها اسيرة اعتقادات متجمدة ابعدتها كثيرا عن مسايرة المجتمع الدولى .
فى صفحات الكتاب التى تتخطى المئة صفحة تتحدث ابو العينين عن نشأة بن سلمان وسيرته الذاتية وتصل الى مرحلة التغير والتغيير التى تركت اثارها فى ارجاء متعددة بالمملكة وخاصة ماييتعلق بالمرأة واعطاءها قدر كبير من الحرية ظلت محرومة منه بدعوى الحرام والمخالف للعرف والتقاليد .
خطوات الامير محمد بن سلمان الاصلاحية واراءه السياسية وجرأته فى معالجة المواقف الصعبة بثبات وحزم كان لها مساحة كبيرة فى المؤلف الذى يضاف الى اصدارات كريمة ابو العينين والتى تصنف كبير محررين مترجمين بقطاع الاخبار بالتلفزيون المصرى وتشغل منصب رئيس تحرير برنامج ملفات بقناة النيل للاخبار .
يذكر أن أبو العينين قد صدر لها عدة مؤلفات اخرى منها ست والسلام ،ضل راجل ،حكايتها ، الحالة الاجتماعية منفصلة ، ومؤخرا رواية زمن روبابيكيا عن دار غراب للطباعة و النشر وتحت النشر فى نفس الدار رواية حكاية مأمور.
Advertisements
- السيرة الذاتية لولي العهد السعودي الجديد
- الأمير محمد بن سلمان.. مهندس الرؤية السعودية وصانع التحالفات (بروفايل)
- صدور رواية "قلادة مردوخ" عن دار كيان
- ندوة لمناقشة رواية "حافة الكوثر" في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية
- السيرة الهلالية في رواية جديدة لـ عطاالله عن دار العين
- سمير درويش يحتفل بصدور ديوانين مترجمين في مجلد واحد بمعرض كتاب باريس
- صدور رواية "عشق الأميرات" للكاتب المغربي سعيد الشفاج
- أمير تبوك في افتتاح "الفيصل.. شاهد وشهيد": سيرته فخر للسعوديين والعالم
- أمير الرياض: نهضة المنطقة في عهد الملك سلمان قصة للوطن ترويها الأجيال