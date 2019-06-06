ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأمير محمد بن سلمان.. "سيرة أمير ومسيرة قائد" كتاب جديد لأبو العينين

الخميس 06/يونيو/2019 - 08:17 م
الأمير محمد بن سلمان.. سيرة أمير ومسيرة قائد كتاب جديد لأبو العينين
سيرة أمير ومسيرة قائد
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
صدر للكاتبة الاعلامية كريمة أبو العينين مؤلفها الجديد عن دار النخبة للطباعة والنشر الأمير محمد بن سلمان . سيرة امير ومسيرة قائد . 

وفيه ترصد الاعلامية رؤى الامير الاصلاحية والتى تنفض عن المملكة السعودية غبار فكر عقيم جعلها اسيرة اعتقادات متجمدة ابعدتها كثيرا عن مسايرة المجتمع الدولى .

فى صفحات الكتاب التى تتخطى المئة صفحة  تتحدث ابو العينين عن نشأة بن سلمان وسيرته الذاتية وتصل الى مرحلة التغير والتغيير التى تركت اثارها فى ارجاء متعددة بالمملكة وخاصة ماييتعلق بالمرأة واعطاءها قدر كبير من الحرية ظلت محرومة منه بدعوى الحرام والمخالف للعرف والتقاليد . 

خطوات الامير محمد بن سلمان الاصلاحية واراءه السياسية وجرأته فى معالجة المواقف الصعبة بثبات وحزم كان لها مساحة كبيرة فى المؤلف الذى يضاف الى اصدارات كريمة ابو العينين والتى تصنف كبير محررين مترجمين بقطاع الاخبار بالتلفزيون المصرى وتشغل منصب رئيس تحرير برنامج ملفات بقناة النيل للاخبار .

يذكر أن أبو العينين قد صدر لها عدة مؤلفات اخرى منها ست والسلام ،ضل راجل ،حكايتها ، الحالة الاجتماعية منفصلة ، ومؤخرا رواية زمن روبابيكيا عن دار غراب للطباعة و النشر  وتحت النشر فى نفس الدار رواية حكاية مأمور.

Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان أقوى مسلسلات رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
20:45
-
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي