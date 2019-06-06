الجيش الوطني الليبي يُسقط طائرة تركية استهدفت مواقعه

أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، أنه تتبع طائرة تركية بدون طيار، قامت بهجوم على مواقع تابعة للجيش، وعند عودتها إلى مطار معتيقية تم قصفها.





وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي: إنَّ مقاتلات سلاح الجو تتبعت الطائرة التركية، وعند عودتها إلى مطار معتيقية تم قصفها، فيما أكد مطار معتيقية أنَّ القصف كان بعيدًا عن مدرج الإقلاع المخصص للطائرات المدنية.





وكانت «مجموعة الأزمات الدولية» قد اعتبرت أنَّ الجمود الذي ساد العمليات العسكرية في ليبيا يعود إلى الدعم الذي قدمته تركيا وقطر إلى حكومة «الوفاق» برئاسة فايز السراج، فيما توقعت مزيدًا من التصعيد مستقبلًا في البلاد. وساد الجمود عمليات القتال في طرابلس بعد شهرين من العملية العسكرية التي بدأها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر؛ لاستعادة العاصمة من التشكيلات المسلحة الداعمة لحكومة «الوفاق».



