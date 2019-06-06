ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الطوارىء خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك

الخميس 06/يونيو/2019 - 08:13 م
رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الطوارىء خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements
قام الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بزيارة تفقدية لمستشفى الطوارىء فى ثانى ايام عيد الفطر المبارك يوم الاستقبال بمستشفى الطوارىء لتهنئة الأطباءو العاملين بعيد الفطر وتفقد الخدمات الطبية والرعاية العاجلة للمواطنين خلال أيام العيد.
 
رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد عطية عميد كلية الطب، الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارىء ونواب مدير المستشفى. 

وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة عيادات الاستقبال، الاشعة العادية والمقطعية، وقام بسؤال المرضى من مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى والتعرف على المشكلات أثناء الاستقبال.

كما تفقد التوسعات الجديدة بالمستشفى والتى جارى العمل بها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى
والتى تتضمن استحداث ٣ وحدات عناية مركزة بقوة ١٥ سرير سيتكلف تجهيزها حوالى ه مليون جنيه من الداعمين لمستشفى الطوارىء.
Advertisements
المزيد عن: مصر عيد الفطر المبارك جامعة المنصور اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
20:45
-
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي