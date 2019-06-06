رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الطوارىء خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك



رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد عطية عميد كلية الطب، الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارىء ونواب مدير المستشفى.



وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة عيادات الاستقبال، الاشعة العادية والمقطعية، وقام بسؤال المرضى من مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى والتعرف على المشكلات أثناء الاستقبال.



كما تفقد التوسعات الجديدة بالمستشفى والتى جارى العمل بها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى

والتى تتضمن استحداث ٣ وحدات عناية مركزة بقوة ١٥ سرير سيتكلف تجهيزها حوالى ه مليون جنيه من الداعمين لمستشفى الطوارىء.

قام الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بزيارة تفقدية لمستشفى الطوارىء فى ثانى ايام عيد الفطر المبارك يوم الاستقبال بمستشفى الطوارىء لتهنئة الأطباءو العاملين بعيد الفطر وتفقد الخدمات الطبية والرعاية العاجلة للمواطنين خلال أيام العيد.