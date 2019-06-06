تزايد أعداد المعيدين في شوارع الأقصر بعد انخفاض درجات الحرارة (صور)

تزايدت أعداد المواطنين، في شوارع الأقصر، احتفالًا باليوم الثاني لعيد الفطر المبارك، وذلك بعد غروب الشمس وانخفاض درجات الحرارة.





وبلغت درجات الحرارة في الأقصر، اليوم الخميس، 44 درجة، مما جعل نسبة خروج الأهالي للشوارع احتفالًا بالعيد قليلة للغاية.



