تزايد أعداد المعيدين في شوارع الأقصر بعد انخفاض درجات الحرارة (صور)
الخميس 06/يونيو/2019 - 08:11 م
طاهر الحساني
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تزايدت أعداد المواطنين، في شوارع الأقصر، احتفالًا باليوم الثاني لعيد الفطر المبارك، وذلك بعد غروب الشمس وانخفاض درجات الحرارة.
وبلغت درجات الحرارة في الأقصر، اليوم الخميس، 44 درجة، مما جعل نسبة خروج الأهالي للشوارع احتفالًا بالعيد قليلة للغاية.
وخرج آلاف الأهالي للسير على كورنيش النيل، وميدان أبو الحجاج، وسط اجواء احتفالية بالعيد، بينما استمتع الأطفال باللعب في الملاهي.
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