الأهلي يدرس عرضا من اليونان لموهبته الكبرى

تلقى محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضا من أحد الأندية اليونانية للانتقال إليه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويسعى نادي أيك أثينا اليوناني للحصول على خدمات هاني على سبيل الإعارة لمدة عام، بالإضافة إلى وضع بند في أحقية الشراء عقب انتهاء مدة الإعارة.





ويدرس اللاعب خلال الفترة الحالية العرض المقدم له مع مسئولي النادي الأهلي، قبل الرد على طلب النادي اليوناني.



