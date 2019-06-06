الجيش اليمني يستهدف تحركات لميليشيا الحوثي في الضالع

استهدفت قوات الجيش اليمني في الساعات الأولى، من اليوم الخميس، بعملية نوعية تحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة الضالع جنوب البلاد.





واستهدف الجيش اليمني بالمدفعية عربتين لميليشيا الحوثي الانقلابية، في منطقة حجر بمديرية قعطبة شمالي المحافظة، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الخميس.

وأسفر الاستهداف عن تدمير العربتين، ومصرع كل من كان على متنهما.