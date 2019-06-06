"جلوبال فاير بور": المملكة تمتلك أقوى جيوش المنطقة من حيث عدد المدرعات





أكد موقع «جلوبال فاير بور» العالمي المختص في تصنيف الجيوش، أنَّ المملكة تحتل المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط من حيث عدد مدرعات القتال الرئيسية ومركبات نقل الأفراد.





وتعتمد الجيوش الحديثة على العديد من العناصر منها مركبات القتال المدرعة التي تنقل قوات المشاة إلى ساحات المعارك، والقيام بعمليات الاستطلاع والتأمين والاشتباك في ميادين القتال. ووفق موقع «جلوبال فاير بور» فإنَّ المدرعات تُعد إحدى الأسلحة التي يمتلك الجيش السعودي منها أعدادًا ضخمةً، والتي تجعل تصنيف المملكة يأتي ضمن أقوى 5 جيوش في العالم في هذا الجانب.





وقال الموقع: على صعيد المنطقة تتصدر السعودية أقوى الجيوش من حيث عدد المركبات القتالية المدرعة، متفوقة بذلك على تركيا التي تحتلّ المرتبة السابعة عالميًا بامتلاكها 9500، وإسرائيل التي تحتل المرتبة العاشرة عالميًا بامتلاكها أكثر من 6500 مدرعة متنوعة وأيضًا على الإمارات العربية المتحدة التي تحتل المرتبة 12 عالميًا بأكثر من 5900 مدرعة قتالية، تليها مصر في المرتبة 13 عالميًا بما يزيد على 5700 مدرعة قتالية متنوعة وأيضًا تتفوق على إيران التي حلت في المرتبة 31 عالميًا متأخرة في هذا الجانب على العديد من دول المنطقة، وتمتلك قرابة 2300 مدرعة قتالية.

وبينما يحتل الجيش الروسي المرتبة الأولى عالميًا بأكثر من 50 ألف مدرعة، تأتي الصين في المرتبة الثانية عالميًا بأكثر من 40 ألف مدرعة، متنوعة، تحلّ بعدها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بأكثر من 39 ألف مدرعة، فيما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة عالميًا بأكثر من 11 ألف مدرعة، متنوعة، تليها أوكرانيا التي تمتلك ما يزيد على 10 آلاف مدرعة قتالية.



