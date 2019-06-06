ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الصفاقسي يطيح بالترجي ويضرب موعدا مع النجم بنهائي كأس تونس

الخميس 06/يونيو/2019 - 07:59 م
الصفاقسي يطيح بالترجي ويضرب موعدا مع النجم بنهائي كأس تونس
الصفاقسي والترجي
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره الترجي، بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد التعادل بينهما في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب "الطيب المهيري"، في إطار نصف نهائي كأس تونس.

وتقدم الترجي في النتيجة عن طريق طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 61 من زمن المباراة، وأدرك فراس شواط التعادل سريعًا للصفاقسي في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية ولكن دون جدوى، ليطلق الحكم المصري أمين عمر صافرة نهاية الشوط الإضافي الثاني، ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح، التي أنتهت بفوز الصفاقسي بنتيجة 4/2.

وبتلك النتيجة تمكن نادي الصفاقسي من حجز مقعده في المباراة النهائية، ليضرب موعدًا مع النجم الساحلي، الذي نجح في التغلب على الملعب القابسي في الدور ذاته بهدفين مقابل هدف.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
20:45
-
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي