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محمد فضل يزور استاد الإسكندرية وملاعب التدريب قبل أمم إفريقيا

الخميس 06/يونيو/2019 - 07:58 م
محمد فضل يزور استاد الإسكندرية وملاعب التدريب قبل أمم إفريقيا
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محمد جمال
 
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زار محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية إستاد الإسكندرية الرياضي وملاعب التدريب التي تستعد لاستضافة مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مصر ٢٠١٩.

ووقف فضل على آخر تجهيزات الملعب التي انتهت تماما وبات جاهزا لجولة التفتيش الأخيرة التي ستكون يوم السبت المقبل من جانب مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، لتسلم الملعب والوقوف على جاهزيته للبطولة.

وشرح عامر حسين رئيس المجموعة كافة الأعمال التي جرت بالإستاد مؤكدا أنه ستقام بروفة بإستاد الإسكندرية يوم الاثنين المقبل بمباراة بين سبورتنج ومنتخب الإسكندرية لتجربة أرضية الإستاد وغرف الملابس والإضاءة بعد التحديثات الأخيرة بالملعب .
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