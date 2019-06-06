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السقا وأبطال "ولد الغلابة" في ضيافة عمرو أديب السبت المقبل

الخميس 06/يونيو/2019 - 07:57 م
السقا وأبطال ولد الغلابة في ضيافة عمرو أديب السبت المقبل
ولد الغلابة
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نور طلعت
 
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يستضيف برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على mbc مصر أبطال مسلسل ولد الغلابة، وذلك في تمام الساعة الـ ١٠ مساء السبت المقبل ٨ يونيو.

البرنامج يعود بعد إجازة قصيرة في شهر رمضان المبارك بسلسلة فقرات يكشف فيها عن كواليس وأسرار مسلسلات الموسم الرمضاني.

تبدأ الفقرات باستضافة نجوم مسلسل "ولد الغلابة" النجم أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم وكريم عفيفي والمخرج محمد سامي.

البرنامج سيعود عرضه في موعده المعتاد من الجمعة إلى الاثنين في الـ ١٠ مساءً على شاشة mbc مصر.

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