ركلات الترجيح تحسم مواجهة الترجي والصفاقسي بكأس تونس





سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة الترجي ومضيفه الصفاقسي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب "الطيب المهيري"، في إطار نصف نهائي كأس تونس.





وتقدم الترجي في النتيجة عن طريق طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 61 من زمن المباراة، وأدرك فراس شواط التعادل سريعًا للصفاقسي في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.





وفشل كلا الفريقين في خطف هدف الفوز في الوقت الأصلي، ليتجها للأشواط الإضافية ولكن دون جدوى، ليطلق الحكم المصري أمين عمر صافرة نهاية الشوط الإضافي الثاني، ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح.



