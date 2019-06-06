ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ركلات الترجيح تحسم مواجهة الترجي والصفاقسي بكأس تونس

الخميس 06/يونيو/2019 - 07:57 م
ركلات الترجيح تحسم مواجهة الترجي والصفاقسي بكأس تونس
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة الترجي ومضيفه الصفاقسي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب "الطيب المهيري"، في إطار نصف نهائي كأس تونس.

وتقدم الترجي في النتيجة عن طريق طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 61 من زمن المباراة، وأدرك فراس شواط التعادل سريعًا للصفاقسي في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وفشل كلا الفريقين في خطف هدف الفوز في الوقت الأصلي، ليتجها للأشواط الإضافية ولكن دون جدوى، ليطلق الحكم المصري أمين عمر صافرة نهاية الشوط الإضافي الثاني، ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
20:45
-
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي