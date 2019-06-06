عموري يُشعل ثورة غضب جماهير الهلال

أصبحت مواقع التواصل الإجتماعي جزءاً لا يتجزأ من كرة القدم، وساحة عريضة لتفاعل المشجعين وعشاق الساحرة المستديرة مع الأحداث، لإبداء رأيهم في قضية ما عن طريق تدشين هاشتاج خاص بهم وتتوالى ردود الأفعال بعدها.

وفي الساعات القليلة الماضية، تضاربت الأنباء حول مستقبل الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، صانع ألعاب فريق الهلال، واقترابه من العودة لفريق السابق العين.





وتداولت تقارير صحفية عن توقيع “عموري” على عقد مع العين لمدة 5 سنوات، في الوقت ذاته نفى البعض الآخر زاعماً بأن صانع الألعاب الإماراتي لم يتخذ قراره أو يتوصل لاتفاق مع الهلال أو العين.





ولم يستفيد فريق الهلال بخدمات عموري كثيراً، بعد أن ضربته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، اثناء مشاركته مع “الزعيم” أمام الشباب في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، ومازال في مرحلة التأهيل.





وانتقل “عموري” لصفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من العين الإماراتي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، في صفقة صنفت بأنها الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.

وانفجرت ثورة غضب جماهير الهلال، تزامناً مع أنباء اتفاق “عموري” مع العين للعودة، مُعربين عن استيائهم من مبدأ مغادرة اللاعب لصفوف “الزعيم” السعودي.



