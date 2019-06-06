هل يستحق "عبد الإله العمري" العودة للنصر؟ الأرقام تجيب

حسم الجهاز الفني لنادى النصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، موقف عبدالإله العمري مدافع الفريق المعار لصفوف الوحدة، وذلك بعد ظهوره بمستوى جيد خلال الموسم المنقضي.





وأبدي فيتوريا عدم قناعته بجميع اللاعبين المعارين باستثناء العمري ، والذي استقر على إعادته إلى صفوف العالمي، والإعتماد عليه فى الموسم المقبل، عقب تأكد رحيل برونو أوفيني.





وترفض إدارة أصفر العاصمة ، تمديد إعارة العمري للموسم الثاني مع الوحدة، ليعود إلى الرياض، وينضم إلى المعسكر الخارجي للفريق الذى سيقام في يونيه الجاري.





وجاءت أرقام عبدالإله العمري، مع الوحدة كالتالى :





12 مباراة





11 مباراة أساسي





سجل هدف فى الفيحاء





استخلاص الكرة: بمعدل 4.4 كل مباراة





مراوغات ناجحة: 33%





التحامات ناجحة: 65%





اعتراضات: بمعدل 3.5 كل مباراة





عرقلة ناجحة: 69%





أخطاء: بمعدل 1.1 كل مباراة





بطاقات صفراء: 1



