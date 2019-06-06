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ناصيف زيتون يكشف عن مفاجأة كبرى لجمهوره

الخميس 06/يونيو/2019 - 07:49 م
ناصيف زيتون يكشف عن مفاجأة كبرى لجمهوره
ناصيف زيتون
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الفجر الفني
 
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يحيي النجم ناصيف زيتون، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجانات “بترون” الدّولية.

وكشف ناصيف زيتون عن أنه سيقدّم خلال الحفل أغاني ألبومه الجديد والمرتقب طرحه قريبًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

الحفل سيقام مساء ٦ يوليو المقبل ونشر ناصيف البرومو الخاص به عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وكتب بتعليقه عليه: “رح كون معكن لأوّل مرّة ضمن مهرجانات بترون الدولية نهار السبت ٦ تموز بأمسية خاصّة رح غنّي فيها ألبومي الجديد! كونو عالموعد! بحبكن”.

تجدر الإشارة إلى أن ناصيف أطلق حتى اللحظة ثلاث أغنيات من الألبوم وهي “كرمال الله”، “ما بظن” و”أزمة ثقة”.
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