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أشرف مرعي: كارت الخدمات المتكاملة نقلة في حق ذوي الإعاقة

الخميس 06/يونيو/2019 - 08:01 م
أشرف مرعي: كارت الخدمات المتكاملة نقلة في حق ذوي الإعاقة
أشرف مرعي
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي للإعاقة، إن اهتمام القيادة السياسية بذوي الاحتياجات الخاصة ملحوظ من الجميع، موضحًا أن ذوي الإعاقة يمثلون 11% من المجتمع.

وأشار "مرعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أنه لأول مرة يصدر قانون ينص على حقوق ذوي الإعاقة، ويتشكل مجلس للحديث عنهم، بالإضافة إلى وجود ممثلين لذوي الإعاقة داخل البرلمان.

ولفت إلى أن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات يصدر بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتضامن، موضحا أن هذا الكارت سيساهم في تشكيل قاعدة بيانات دقيقة لحصر ذوي الإعاقة، فلن يصدر الكارت إلا لمن يثبت إعاقته.

وأضاف أن الكارت خدمات ذوي الإعاقة سيضمن لتلك الفئة حقوقهم في الحصول على وظيفة، والتمتع بحقوقهم السياسية، مؤكدًا أن هذا الكارت نقلة في حق ذوي الإعاقة.
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