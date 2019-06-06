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حرس الحدود يساعد مواطنًا إماراتيًا تعطلت مركبته بالحدود الشمالية

الخميس 06/يونيو/2019 - 07:50 م
حرس الحدود يساعد مواطنًا إماراتيًا تعطلت مركبته بالحدود الشمالية
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قدَّم رجال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية، في قطاع العويقيلة، المساعدة اللازمة لمواطن إماراتي توقفت مركبته عن السير بعد أن نفد الوقود منها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن فارس الشعلان، أنَّ هاتف حرس الحدود 994، تلقى بلاغًا من مواطن إماراتي يتواجد في شمال شرق محافظة العويقلية، يفيد بأنَّ مركبته تعطلت؛ بسبب نفاد الوقود منها، ويطلب المساعدة.

وأضاف: على الفور، تمَّ تمرير البلاغ لقيادة حرس الحدود بقطاع العويقيلة؛ حيث تم تقديم المساعدة اللازمة في مثل هذه الحالات.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية ضرورة اتباع تعليمات السلامة، وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.
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