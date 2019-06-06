"حمل شعار الشفافية والتغيير".. من هو"أحمد أحمد" رئيس الكاف المتهم بالفساد؟

ألقت السلطات الفرنسية صباح اليوم الخميس، القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بسبب اتهامه بتهم تتعلق بالفساد.

وأوضحت مجلة"جون أفريك" الفرنسية، أنه تم القبض عليه بسبب التعاقد مع شركة "Technical Steel" للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار، مشيرة إلى أن هناك شبهة فساد حول هذه الصفقة نظرًا للصداقة التى تربط بين أحمد أحمد ورئيس الشركة الفرنسية

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وعقب أن أثار نبأ القبض عليه ضجه هائلة، نستعرض في التقرير التالي أبرز التفاصيل عن حياته.

وزير الرياضة ورئاسة اتحاد مدغشقر

أحمد أحمد رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم، يبلغ من العمر 59 عاماً، وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم للدورة الثانية على التوالي.

تولى أحمد أحمد رئاسة اتحاد مدغشقر عام 2003، وتولى منصب وزير الرياضة فى بلاده، ويتميز بشخصيته القوية، وهو رجل معروف بطبعه الكتوم لا يحب الحديث كثيراً، لكنه يثق فى قوة شخصيته، حيث قال فور ترشحه لانتخابات الاتحاد الأفريقى "كاف"، "أنا الوحيد الذى يجرؤ على تحدى حياتو".

الزعيم

كما لقبته بعض وسائل الإعلام الأفريقية بـ"الزعيم" نظرا للتأييد الذى لاقاه من عدة دول فى انتخاباته ضد المخضرم "حياتو"، حيث حظى بتأييد فيليب تشيانجوا أهم الشخصيات الرياضية بزيمبابوى ورئيس اتحاد الكرة هناك، ورئيس اتحاد كوسافا الذى يضم 14 دولة.

الشفافية والتغيير

لقي دعم إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، وكان شعاره في الحملة الانتخابية الشفافية والتغيير ووضع حد للممارسات القديمة، حيث جاء فى برنامجه الانتخابى أنه سيعيد النظر في طرق منح الدول تنظيم نهائيات أمم أفريقيا خاصة وأن الفساد انتشر في الفترة الأخيرة.

أبعاد انتخابية

فور إعلانه الترشح لانتخابات الكاف تم سحب تنظيم واستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية من بلاده تحت 17 سنة، بحجة سوء التنظيم، لكنه كان له رأى سياسى، حيث قال إن السبب ليس سوء التحضير بل ذات أبعاد انتخابية.