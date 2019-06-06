25 مسابقة بين التحدي والإثارة في "عيد الجبيل"

تنظِّم لجنة المناسبات العامة التابعة لمحافظة الجبيل، خلال أيام عيد الفطر المبارك، عددًا من الفعاليات والمسابقات الترفيهية المتنوِّعة والتي تقام لأول مرة بالمحافظة، وذلك ضمن برنامج احتفالات العيد لهذا العام.





وشملت فعاليات العيد التي تستمر على مدى 7 أيام بكورنيش الجبيل الشمالي أكثر من 25 لعبة حركية جديدة وتفاعلية، بالإضافة إلى العديد من الأركان التوعوية وأركان الأسر المنتجة والمسرح المفتوح.





وكشفت لجنة المناسبات العامة عن أبرز المسابقات والتحديات التي تنتظر أهالي الجبيل في العيد، والتي شملت تحديات غرفة الهروب وغرفة الأبطال وغرفة الخوف وغرفة الصراخ، إضافةً للقرية المرورية التي تعزز سلوك القيادة الايجابي لدى المشاركين ومسابقات العاب الفيديو المدعمة بنظارات الواقع الافتراضي، لإضافة المزيد من الإثارة والمتعة وركن فك الألغاز والجسر المعلق والشطرنج العملاق ومعركة السهام وتحدّي التصويب والبولينج العملاق وسباقات عقارب الساعة والهامستر والمكعبات التسعة والسلم والثعبان والتقاط الكرات ولوحة المونوبولي العملاقة.

كما تشمل الفعاليات ركن السينما رباعية الأبعاد وأستوديو المعالم السياحية الذي يتاح من خلاله للزوار التقاط صور تذكارية مع أبرز المعالم السياحية في المملكة.





فيما تمَّ تخصيص ركن توعوي تحت مسمى «يوم في حياة عامل» يتم من خلاله غرس قيمة احترام عمالة الميادين والتصرف نحوهم بإيجابية، إضافة لأركان أخرى مخصصة للأطفال مثل ركن ألعاب الليغو وركن الرسم والتلوين وركن الشيف الصغير.





ومن المتوقع أن تشهد ساحات كورنيش الجبيل الشمالي إقبالًا كبيرًا نظرًا لِمَا تحتويه الأركان من ألعاب كثيرة وتحديات ذات أفكار متنوعة تناسب جميع الأعمار وتحقق العديد من الأهداف .



