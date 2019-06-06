هذا الماسك هو الأفضل للحفاظ على بشرتك

في السطور التالية ننشر لكِ أفضل ماسك للبشرة يحميها من الجفاف ويزيل الشوائب وينقيها، وهو الزبادي الذي يعمي على ترطيب البشرة:





1- ماسك الزبادي والشوفان

في وعاء نظيف ضعي ملعقتين كبيرتين من الزبادي وأضيفي إليهما ملعقتين كبيرتين من الشوفان. امزجي المكونات جيداً لتحصلي على معجون متماسك تستخدمينه كقناع على بشرة نظيفة. اتركي القناع لمدة 30 دقيقة قبل أن تغسلي وجهك بالماء الفاتر. تساعد هذه الوصفة على تقليص المسامات الواسعة وبالتالي تحمي البشرة من حب الشباب والرؤوس السوداء.

يمكنك اعتماد الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.





2- ماسك الزبادي والكركم

يشكّل الزنك أحد أبرز مكوّنات الزبادي، وهو معروف بقدرته على معالجة الالتهابات الجلدية. ضعي في وعاء نظيف ملعقة كبيرة من الزبادي وأضيفي إليها ملعقة من الكركم واخلطيهما جيداً حتى تحصلي على معجون متماسك. استخدمي المعجون كعلاج للأماكن المصابة بحب الشباب، غطي الحبوب بالخليط واتركيها منقولة لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

يمكنك اعتماد الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.





3- ماسك الزبادي والكاكاو والعسل

من فوائد العسل قدرته على ترطيب البشرة وتغذيته من الأعماق. ضعي في وعاء نظيف وجاف أربع ملاعق من الزبادي وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من الكاكاو وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. اخلطي المكوّنات جيداً واستخدميها كقناع على الوجه والرقبة لمدة 30 دقيقة قبل غسلهما بالماء البارد.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.





4- ماسك الزبادي والبرتقال

تناولي كمية من قشور البرتقال المجفّفة واطحنيها جيداً وأضيفي غليها ملعقة كبيرة من الزبادي. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة تضعينها على وجهك قناعاً لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.