ثنائي ريال مدريد على أبواب الرحيل

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان يطمح في التعاقد مع الويلزي جاريث بيل وناتشو فرنانديز نجمي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت التقارير الإيطالية بأن إنتر ميلان يرغب في ضم كلا من جاريث بيل وناتشو فيرنانديز الذين تأكد رحيلهم عن الملكي بنسبة كبيرة خصوصًا مع إقتراب النادي من التعاقد مع إيدين هازارد.





وأشارت التقارير إلى أن ناتشو لن يكون أيضاً لا جزء من ريال مدريد في الفترة المقبلة مع تأكد من بقاء راموس وفاران والتعاقد مع ميليتاو وتجديد الثقة بفاييخو.