ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ثنائي ريال مدريد على أبواب الرحيل

الخميس 06/يونيو/2019 - 06:47 م
ثنائي ريال مدريد على أبواب الرحيل
ريال مدريد
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان يطمح في التعاقد مع الويلزي جاريث بيل وناتشو فرنانديز نجمي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير الإيطالية بأن إنتر ميلان يرغب في ضم كلا من جاريث بيل وناتشو فيرنانديز الذين تأكد رحيلهم عن الملكي بنسبة كبيرة خصوصًا مع إقتراب النادي من التعاقد مع إيدين هازارد.

وأشارت التقارير إلى أن ناتشو لن يكون أيضاً لا جزء من ريال مدريد في الفترة المقبلة مع تأكد من بقاء راموس وفاران والتعاقد مع ميليتاو وتجديد الثقة بفاييخو.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
20:45
-
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي