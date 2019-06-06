بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا عن حالة طقس يوم الجمعة الموافق 7 يونيو، ولمدة 24 ساعة.



وأوضح البيان، أن هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف علي السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري، والقاهره حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، ويصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية غربية، تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



أما عن حركة البحرين، فحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يصل إلى 1،5 متر، بينما هناك اضطراب في حركة البحر الأحمر، ويصل ارتفاع الموج إلى 3 متر.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات:

القاهرة: 23 35

الأسكندرية: 22 27

مطروح: 21 26

نخل: 19 23

الفيوم: 25 36

شرم الشيخ: 30 42

المنيا: 25 36

الغردقة: 29 42

