تعرف على قصة الصعود الإلهي للسيد المسيح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، بعيد الصعود الإلهي المجيد، وهو ذكرى صعود السيد المسيح له المجد إلى السماء بعد أربعين يوما من قيامته والاحتفال بها بعيد القيامة المجيد.





قال القس لوقا راضى راعى كنيسة ماريوحنا المعمدان بأسيوط: عيد الصعود الالهى هو احد الأعياد فى المسيحية ونحتفل به على حسب تعاليم الكتاب المقدس بعد 40 يوما من القيامة المجيدة.





تابع " راضى" فى تصريحات خاصة لـ"الفجر": وترجع قصة الصعود الالهى حيث التقى السيد المسيح مع التلاميذ على جبل الزيتون ومن ثم ارتفع عنهم الى السماء وظلوا واقفين شاخصين الى السموات الى ان ظهر لهم ملاك من السماء وقال لهم ما بالكم شاخصين الى السماء هكذا يسوع هذا الذى صعد الى السماء سيأتي.





وأضاف " لوقا" : "وقال الرب للتلاميذ لا تتركوا أورشليم إلى أن تلبثوا قوة من الاعالى ويذكر التاريخ انه و فيما هو صاعدا إلى السماء انطبع اثر قدمه على احد الصخور التى لا زالت موجوده فى القدس حتى الآن".





يشار إلى أن سفر أعمال الرسل قد قال فى الآية التاسعة وحتى الحادية عشر: "ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض، وقالا أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء أن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء".



