«عمل الخبر» يضبط مخالفات تتجاوز 6 ملايين ريال خلال شهر مايو

أنهت الفرق التفتيشية في مكتب العمل بمحافظة الخبر خلال شهر مايو الماضي، ما يزيد عن 1941 زيارة تفتيشية من خلال مفتشي ومفتشات المكتب .





وتبيَّن خلال هذه الحملات التزام 1322 منشأة، فيما جرت مخالفة 619 منشأة بقيمة مخالفات تجاوزت ستة ملايين ريال.





وأوضح مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي أنَّ هذه الحملات التفتيشية كانت للتأكُّد من التزام المنشآت بنظام العمل، والتأكد من المنشآت الخاضعة لقرار التأنيث أو التوطين وتطبيقهم للنظام حسب توجيهات مقام الوزارة.

من جهته ذكر رئيس قسم التفتيش والإرشاد المهني في المكتب رائد الحربي أنَّ هذه الحملات التفتيشية الميدانية تأتي ضمن الجهود والدور الذي يقوم به قسم التفتيش والإرشاد المهني لتعقب مخالفي أنظمة العمل وضبط سوق العمل بالتعاون مع الجهات الشريكة، آملين من المنشآت التقيد بالأنظمة والتعليمات فيما يخصّ العاملين والمقيمين ونظاميتهم، داعيًا الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق معًا للرصد أو الاتصال على الهاتف المجاني 19911.



