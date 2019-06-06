شاهد.. القوات المسلحة تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء والمصابين

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عرضت وزارة الدفاع، عبر صفحتها الرسمية على موقع "اليوتيوب"، مقطع فيديو يرصد تنظيم القوات المسلحة احتفالية لتكريم أسر الشهداء والمصابين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.



وتأتي الاحتفالية بمركز المنارة للمؤتمرات في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم أسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة، وبحضور عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة.



وتؤكد الاحتفالية على اعتزاز الشعب المصري بالدور الوطني الذي يقدمه رجال الشرطة والجيش من أجل عزة واستقرار الوطن، كما أن الاحتفالية تأتي استكمالا للاحتفالية التي حضرها الرئيس السيسي في أول أيام عيد الفطر.



واشتمل الحفل على عدد من العروض الفنية، والموسيقية والترفيهية، والغنائية للأطفال.

