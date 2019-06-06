البرلمان الألماني يبدأ مناقشة حظر "حزب الله" اللبناني





يقف البرلمان الألماني، على بُعْد خطوات من إقرار حظر حزب الله اللبناني.





ويستعد البرلمان الألماني، اليوم الخميس، لمناقشة هذا الحظر، بناءً على طلب رفعه حزب البديل اليميني. وفق «العربية».





ودعت الكتلة النيابية للحزب مجلس البوندستاج إلى إصدار توصية للحكومة بحظر حزب الله بالكامل من دون التفريق بين جناحيه العسكري والسياسي؛ لأنه يمثل تهديدًا لألمانيا.

ويأتي هذا التوجُّه بالتزامن مع بيان صادر عن الاستخبارات المحلية أشار إلى أنَّ أعداد عناصر حزب الله في ألمانيا ارتفعت إلى 1050 في 2018.





وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعرب منذ أيام عن أمله في أن تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وتحظر حزب الله.





وأضاف بومبيو أنَّ واشنطن لن تقف في وجه نظام يطوره الأوروبيون لحماية الشركات من العقوبات الأمريكية إذا تعاملت مع إيران، طالما أنَّ التركيز هو توفير السلع الإنسانية وغيرها من السلع المسموح بها.





وأكد بومبيو، الذي كان يجري أول زيارة له إلى ألمانيا كوزير للخارجية، أنَّ الولايات المتحدة لا تعترض على تطوير النظام المعروف باسم إنستيكس، طالما أنها تتعامل مع تجارة السلع التي لا تخضع لعقوبات كما يؤكد الأوروبيون.





ووجه بومبيو حديثه للصحفيين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية هايكو ماس في فيلا حكومية خارج برلين حينها قائلًا: «لقد كنا واضحين بشأن التجارة مع إيران. هناك عناصر تمَّت معاقبتها وهناك أشياء أخرى لا».



