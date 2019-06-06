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عضو لجنة تنفيذ دروع التكريم: "بذلنا مجهود.. والكريستال أجمل بصور شهدائنا"

الخميس 06/يونيو/2019 - 06:18 م
عضو لجنة تنفيذ دروع التكريم: بذلنا مجهود.. والكريستال أجمل بصور شهدائنا
الدكتور خالد عسكر
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هدى عبدالرازق
 
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عرض التليفزيون المصري، اليوم الخميس، تقرير مصور عن احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أسر اشهداء والمصابين بعيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور خالد عسكر، عضو اللجنة التنفيذية لدروع التكريم، أنه تم بذل جهد كبير في تنفيذ دروع تكريم أسر الشهداء والمصابين خلال الاحتفالية، لافتًا إلى أنه تم وضع صور الشهداء على الدروع، معقبًا: "الكريستال بقا شكله أجمل بصور الشهداء".
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