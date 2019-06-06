عضو لجنة تنفيذ دروع التكريم: "بذلنا مجهود.. والكريستال أجمل بصور شهدائنا"
الخميس 06/يونيو/2019 - 06:18 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
عرض التليفزيون المصري، اليوم الخميس، تقرير مصور عن احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أسر اشهداء والمصابين بعيد الفطر المبارك.
وأوضح الدكتور خالد عسكر، عضو اللجنة التنفيذية لدروع التكريم، أنه تم بذل جهد كبير في تنفيذ دروع تكريم أسر الشهداء والمصابين خلال الاحتفالية، لافتًا إلى أنه تم وضع صور الشهداء على الدروع، معقبًا: "الكريستال بقا شكله أجمل بصور الشهداء".
وأوضح الدكتور خالد عسكر، عضو اللجنة التنفيذية لدروع التكريم، أنه تم بذل جهد كبير في تنفيذ دروع تكريم أسر الشهداء والمصابين خلال الاحتفالية، لافتًا إلى أنه تم وضع صور الشهداء على الدروع، معقبًا: "الكريستال بقا شكله أجمل بصور الشهداء".
Advertisements
المزيد عن: عيد الفطر المبارك الرئيس السيسي الدكتور خالد عسكر اخبار مصر
- محافظ القليوبية ورئيس جمعية المحاربين القدماء يكرمان 125 من أسر الشهداء (صور)
- تكريم 55 من اُسر الشهداء بنادي الشرطة بمدينة قنا (صور)
- السيسي: الشهداء والمصابون قدموا أرواحهم "علشان إحنا نعيش"
- في أول أيام عيد الفطر.. مصر ترسم البسمة على قلوب أبنائها من أسر الشهداء والمصابين
- محافظ الإسماعيلية يُكرم أسر الشهداء والمصابين في الحروب والعمليات (صور)
- ولي عهد أبوظبي يستقبل أمين عام 'القومي لأسر الشهداء'
- محافظ المنيا يشهد احتفال "المحاربين القدماء" بيوم الشهيد وتكريم المصابين وأسر الشهداء
- وزير الداخلية: تضحيات الشهداء أحيتنا بعزة وكرامة.. وهي سبب الأمن والاستقرار الذي ننعم به