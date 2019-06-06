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حارس ريال مدريد يزور الغردقة بصحبة عائلته السبت

الخميس 06/يونيو/2019 - 06:17 م
حارس ريال مدريد يزور الغردقة بصحبة عائلته السبت
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محمد طه
 
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أعلن رجل الأعمال كامل أبو على رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى البحر الأحمر؛ عن زيارة حارس مرمى فريق ريال مدريد "كيلور نافاس" بصحبة عائلته للغردقة السبت القادم. 

وأكد "كامل أبو على" أن زيارة حارس مرمى فريق ريال مدريد " كيلور نافاس " للغردقة تدعم السياحة بشكل مباشر.

يذكر بدأ حارس مرمى فريق ريال مدريد جولته اليوم الخميس بالمتحف المصرى بالتحرير ثم خان الخليلى ثم العشاء على نيل القاهرة.

جدير بالذكر وصل مساء أمس القاهرة اللاعب " كيلور نافاس " حارس مرمى فريق ريال مدريد الاسبانى الشهير بصحبة عائلته فى زيارة لمصر لمدة أسبوع بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو على رئيس رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر والذى صرح بأن برنامج الزيارة يشمل منطقة الاهرامات الأثرية والساحل الشمالى والغردقة
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