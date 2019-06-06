حارس ريال مدريد يزور الغردقة بصحبة عائلته السبت

أعلن رجل الأعمال كامل أبو على رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى البحر الأحمر؛ عن زيارة حارس مرمى فريق ريال مدريد "كيلور نافاس" بصحبة عائلته للغردقة السبت القادم.





وأكد "كامل أبو على" أن زيارة حارس مرمى فريق ريال مدريد " كيلور نافاس " للغردقة تدعم السياحة بشكل مباشر.





يذكر بدأ حارس مرمى فريق ريال مدريد جولته اليوم الخميس بالمتحف المصرى بالتحرير ثم خان الخليلى ثم العشاء على نيل القاهرة.



