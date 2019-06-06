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صفحة منسوبة لـ"ميدو" بعد القبض على رئيس الكاف:"مساء الفساد"

الخميس 06/يونيو/2019 - 06:15 م
صفحة منسوبة لـميدو بعد القبض على رئيس الكاف:مساء الفساد
ميدو
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الفجر الرياضي
 
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اعتقلت السلطات الفرنسية صباح اليوم الخميس، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في فندق بالعاصمة باريس.

وعلق أحمد حسم ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على الأزمة في صفحة منسوبة له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :"مساء الفساد يا ابو عمو".

وتم إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي في تمام الساعة الثامنة والنصف في فندق بالعاصمة باريس من قبل الأجهزة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية .

وجاء القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي بسبب إلغاء العقد المقبرم من جانب (كاف) والشركة الألمانية المصنعة للمعدات الرياضية (بوما) لوجود شبهة فساد مالي في التعاقد لصالح شركة تيكنكال ستيل الفرنسية، وفقاً للبلاغ المقدم من عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي.

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