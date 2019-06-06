وكيل رياضة القليوبية يتفقد إنشاءات نادي مسطرد (صور)
الخميس 06/يونيو/2019 - 06:15 م
محمد نبيل
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تفقد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، قبل قليل الإنشاءات الجديدة بنادي مسطرد الرياضي التابع لادارة شباب شبرا وذلك لبحث المشكلات التي تحول دون البدء في عمليات التنفيذ ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة لها.
وخلال جولته تفقد الأرض المخصصة للانشاء يرافقه أشرف خير مدير إدارة شبرا.
وعقد وكيل الوزارة اجتماعا مع كرم سعيد رئيس مجلس إدارة النادي ووليد فتوح نائب رئيس مجلس الإدارة وحمدي عواد وسيد العسيوي اعضاء مجلس الإدارة، بحضور شحات حلفاوي مدير النادي لبحث مشكلات النادي والوصول إلى الحلول العملية التي تساهم في عملية التطوير المزمع تنفيذها ليخدم النادي أهالي مسطرد ويحقق التطوير أهدافه المرجوه.
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