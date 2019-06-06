وكيل رياضة القليوبية يتفقد إنشاءات نادي مسطرد (صور)

تفقد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، قبل قليل الإنشاءات الجديدة بنادي مسطرد الرياضي التابع لادارة شباب شبرا وذلك لبحث المشكلات التي تحول دون البدء في عمليات التنفيذ ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة لها.





وخلال جولته تفقد الأرض المخصصة للانشاء يرافقه أشرف خير مدير إدارة شبرا.



