ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أردوغان يعزي رئيس إسرائيل في وفاة زوجته

الخميس 06/يونيو/2019 - 06:05 م
أردوغان يعزي رئيس إسرائيل في وفاة زوجته
رؤوفين ريفلين
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برقية تعزية إلى نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بعد وفاة زوجته نيحاما ريفلين، أول أمس الثلاثاء.

وقال أردوغان في برقية تعزية  نشر التلفزيون الإسرائيلي نسخة منها: "أتفهم الحزن الذي عم الشعب الإسرائيلي عقب وفاة قرينة الرئيس الإسرائيلي"، مؤكداً حزنه الشخصي أيضاً على وفاة نحميا.

وقال أردوغان، إن مغادرة أحبائنا للدنيا خسارة كبرى، لا تعوض، ولا توجد كلمات تناسب هذا الحدث الجلل".

وأول أمس الثلاثاء، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وفاة زوجته نيحاما ريفلين عن عمر ناهز 73 عاماً بعد أشهر قليلة من إجرائها عملية زراعة رئة.

وأضاف أردوغان الذي دأب في الفترة القليلة الماضية على الهجوم على إسرائيل قائلاً "أغتنم الفرصة لأتوجه بتعازي إلى عائلتكم، وإلى شعب إسرائيل" مختتماً برقيته بالقول: "أقاسمكم حزنكم من كل قلبي، وأتمنى لكم ولعائلتكم الصبر".
Advertisements
المزيد عن: وفاة زوجته رؤوفين ريفلين أردوغان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
20:45
-
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي