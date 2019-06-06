أردوغان يعزي رئيس إسرائيل في وفاة زوجته

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برقية تعزية إلى نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بعد وفاة زوجته نيحاما ريفلين، أول أمس الثلاثاء.





وقال أردوغان في برقية تعزية نشر التلفزيون الإسرائيلي نسخة منها: "أتفهم الحزن الذي عم الشعب الإسرائيلي عقب وفاة قرينة الرئيس الإسرائيلي"، مؤكداً حزنه الشخصي أيضاً على وفاة نحميا.

وقال أردوغان، إن مغادرة أحبائنا للدنيا خسارة كبرى، لا تعوض، ولا توجد كلمات تناسب هذا الحدث الجلل".

وأول أمس الثلاثاء، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وفاة زوجته نيحاما ريفلين عن عمر ناهز 73 عاماً بعد أشهر قليلة من إجرائها عملية زراعة رئة.

وأضاف أردوغان الذي دأب في الفترة القليلة الماضية على الهجوم على إسرائيل قائلاً "أغتنم الفرصة لأتوجه بتعازي إلى عائلتكم، وإلى شعب إسرائيل" مختتماً برقيته بالقول: "أقاسمكم حزنكم من كل قلبي، وأتمنى لكم ولعائلتكم الصبر".