تقارير: 3 تهم تواجه أحمد احمد رئيس الكاف وعمرو فهمي صاحب البلاغات





ألقت السلطات الفرنسية صباح اليوم الخميس القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد إتهامه بتهم فساد.





وكانت قد اننشرت تقارير صحفية صباح اليوم تؤكد أن صاحب البلاغات المقدمة في رئيس الكاف هو "عمرو مصطفي مراد فهمي" السكرتير العام للكاف السابق والذى تمت إقالته من قبل أحمد أحمد بعد خلافات بينه وبين الرجل الأول في الكاف أدت لأكثر من قضية بين الطرفين.





ونشرت صحيفة NZZ" الألمانية،التهم الموجهة لرئيس الكاف بعد شكوى عمرو فهمي السكرتير السابق وهي :





1_ منح رشوة قدرها 20 ألف دولار لرؤساء الاتحادات الوطنية.





2_ فسخ التعاقد مع شركة "بوما" ومنح العقد لشركة "Technical Steel" للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار، وتحوم الشكوك حول هل هناك شبهة فساد في هذه الصفقة نظرًا للصداقة التي تربط بين أحمد أحمد ورئيس الشركة الفرنسية؟





- التهمة الثالثة وهي كانت شراء سيارتين على حساب الاتحاد الإفريقي مقابل 400 ألف دولار، إحداها متواجدة في مصر أما الأخرى في مدغشقر.