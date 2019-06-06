رئيس مركز العاصمة: دخل قناة السويس يصل إلى 6 مليار دولار سنويا
الخميس 06/يونيو/2019 - 06:04 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز فوائد أنفاق قناة السويس هى العمل على تنمية سيناء، وسهولة انتقال المواطنين من شرق إلى غرب القناة.
وأشار "الشافعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أن قناة السويس تحقق دخل يصل إلى 6 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن القناة يمكنها أن تساهم في زيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى أنها يمكنها أن تساهم في زيادة القدرات الإنتاجية بمصر.
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