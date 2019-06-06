رئيس مركز العاصمة: دخل قناة السويس يصل إلى 6 مليار دولار سنويا

قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز فوائد أنفاق قناة السويس هى العمل على تنمية سيناء، وسهولة انتقال المواطنين من شرق إلى غرب القناة.



