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كليور نافاس يقضي إجازة في مصر

الخميس 06/يونيو/2019 - 05:10 م
كليور نافاس يقضي إجازة في مصر
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الفجر الرياضي
 
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تواجد كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني في القاهرة مع العائلة من أجل زيارة مصر لمدة أسبوع بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي.

يشمل برنامج الزيارة منطقة الإهرامات الأثرية والساحل الشمالى وبالطبع منتجعات المجموعة بالغردقة - البحر الأحمر.

وبدأ برنامج زيارة اليوم الخميس لحارس مرمى فريق ريال مدريد " كيلور نافاس " بالمتحف المصرى بالتحرير ثم خان الخليلى ثم العشاء على ضفاف نهر النيل.
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