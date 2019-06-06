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موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

الخميس 06/يونيو/2019 - 05:06 م
موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية
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أحمد عصام
 
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يلتقي منتخب هولندا، مع منتخب إنجلترا اليوم الخميس في الساعة 8:45 مساءً في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتتكون بطولة دوري الأمم الأوروبية من 55 منتخب أوروبي، وقسمت على ثلاثة أدوار، وتم توزيع المنتخبات إلى 4 أقسام.

واشتمل القسم الأول على 12 منتخب من التصنيف الأول، وأطلق عليه الدوري "أ"، وهو عباراة عن 4 مجموعات كل مجموعة 3 فرق فقط.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب هولندا، ومنتخب انجلترا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب انجلترا، ضد منتخب هولندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية عبر موقع الفجر الرياضي.
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