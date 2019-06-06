2.5 مليون جنيه.. إيرادات "حملة فرعون" في عيد الفطر 2019

حقق فيلم حملة فرعون إيراد يتجاوز النصف مليون جنيه في بداية عرضه في أول أيام عيد الفطر المبارك 2019، حيث يشارك في بطولة حملة فرعون نجوم عالميين مع الفنان المتألق عمرو سعد.





وحملة فرعون بطولته محمود عبد المغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية «الجبل» فى مسلسل Game of Thrones، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رءوف عبد العزيز، إنتاج محمد السبكي.



