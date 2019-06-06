2.5 مليون جنيه.. إيرادات "حملة فرعون" في عيد الفطر 2019
الخميس 06/يونيو/2019 - 04:48 م
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حقق فيلم حملة فرعون إيراد يتجاوز النصف مليون جنيه في بداية عرضه في أول أيام عيد الفطر المبارك 2019، حيث يشارك في بطولة حملة فرعون نجوم عالميين مع الفنان المتألق عمرو سعد.
وحملة فرعون بطولته محمود عبد المغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية «الجبل» فى مسلسل Game of Thrones، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رءوف عبد العزيز، إنتاج محمد السبكي.
ويذكر أن الموسم السينمائي الحالي، يشارك فيه عدد أربعة أفلام بخلاف فيلم "سبع البرمبة"، وهما"كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، "الممر" بطولة أحمد عز، "محمد حسين"، بطولة محمد سعد، "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد.
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