أول تعليق لمالك فيورنتينا الجديد على شراء النادي

أعرب رجل الأعمال الأميركي ​روكو كوميسو​ عن سعادته عقب شراؤه لنادي فيورينتينا بشكل رسمي شراء من عائلة ديلا فالي مقابل 170 مليون يورو.





وقال كوميسو في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا :" لطالما كنت من مشجعي كرة القدم الإيطالية ولا يوجد كلمات الآن تستطيع وصف مشاعري، أنا فخور جدا لأن الفرصة ستتاح لي كي أكون جزءا من تاريخ نادٍ عريق مثل فيورنتينا، أود أن أشكر عائلة ديلا فالي على قيادة فيورنتينا لـ17 عاما، خلال هذه السنوات الثلاث الأخيرة التي جرت فيها عملة المفاوضات أدركت أهمية هذه المدينة".



