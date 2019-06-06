اتهامات سمسرة وعمولات تلاحق هاسي مدرب الرائد

فتح إسماعيل بانجورا لاعب الرائد، النار على الألباني هاسي مدربه، بعد الأزمات التي دخل بها الثنائي معاً نمت عن رغبة الأخير في الإطاحة بالمهاجم قبل انتهاء عقده.

ووفقًا لتصريحات بانجورا، التي نشرتها اليوم صحيفة الرياضية السعودية، قال اللاعب أنه لديه معلومات عن فترة المدير الفني في أندية بلجيكا، بأنه كان وكيلًا لتوظيف اللاعبين لأخذ نسبة، كمثال على ذلك اللاعبون الذي جلبهم للرائد في منتصف الموسم.

وقال بانجورا، أن الألباني هاسي، همشه دون وجه حق حيث أنه أحاله للدكة رغبة منه في إشراك الصفقات التي جلبها للنادي بمعرفته الخاصة.



