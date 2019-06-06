طرق إزالة البرامج الضارة من هاتفك الأندرويد
الخميس 06/يونيو/2019 - 04:35 م
Advertisements
Advertisements
يقدم خبراء البرمجة والتكنولوجيا على موقع "مترو" دليل التخلص من الفيروسات على الهواتف ذات أنظمة أندرويد
1. قم بإيقاف تشغيل الهاتف الذكى وإعادة تشغيله مرة أخرى بنظام الأمان .
2. بمجرد فتح أداة تحميل التشغيل اختر إعادة تشغيل الخيار فى الوضع الآمن.
3. بمجرد الانتهاء توجه إلى الإعدادات ثم التطبيقات
4. تخطى القائمة من خلال تثبيت التطبيق وتحقق من التطبيق الذى يظهر أو التطبيق الذى لم تثبته ثم اضغط عليه.
5. فى الصفحة التالية انقر فوق زر "إزالة التثبيت" لإزالة التطبيق أو الخدمة من الجهاز.
6. فى حالة تعطل زر إلغاء التثبيت انتقل إلى Settings ثم Security ثم Device administrators ثم إلغاء تحديد التطبيق ثم إلغاء تثبيت التطبيق.
7. أعد تشغيل الهاتف على الوضع العادى، من خلال الانتقال إلى Settings ثم System ثم Reset options ثم مسح جميع البيانات.
Advertisements
المزيد عن: هواتف محمولة مواصفات الهاتف مسح البيانات سعر الهاتف تكنولوجيا تقنية جديدة تقنية تفاصيل الهاتف انواع الاجهزة الهاتف الذكي الجوال التلفون الاعادة اكتشاف جديد اسعار الهواتف المحمولة اسعار الهواتف اجهزة عام 2019 اجهزة التابلت
- أفضل طريقة لحماية هاتفك في أيدي الأطفال والمتطفلين
- حيل ذكية لا تعرفونها من قبل عن "جوجل بلاي".. أبرزها إسترداد الأموال!
- الهاتف الذكي "Xperia X Performance" يتلقي تحديث الأندرويد 8.0 Oreo
- تعرف على أبرز الخطوات لتسريع أداء هاتفك الأندرويد
- الهاتف "ZenFone 4" بدأ بتلقي تحديث أندرويد أوريو 8.0
- أسوس تبدأ بإصدار تحديث أندرويد أوريو للهاتف ZenFone 3
- آبل تطلق النسخة التجريبية العامة من "iOS 12"..تعرف على أهم الميزات وطريقة التحديث!
- أخيرًا.. بلاكبيري تقوم بإصدار تحديث أندرويد أوريو 8.0 للهاتف KEYone