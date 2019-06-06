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كينزينجر: إيران ستصبح قطعة خبز محمص "قريبا"

الخميس 06/يونيو/2019 - 04:38 م
كينزينجر: إيران ستصبح قطعة خبز محمص قريبا
مجلس النواب الأمريكي
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وكالات
 
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هدد العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، آدم كينزينجر، إيران بهزيمة سريعة وفادحة في حال اندلاع حرب بينها والولايات المتحدة.

وألقى كينزينجر، وهو العضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المسؤولية على الإيرانيين عن استفزاز الولايات المتحدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ولاسيما في العراق واليمن، مضيفا أن لدى الرئيس دونالد ترامب الحق في اتباع نهج صارم تجاه الجمهورية الإسلامية.

وعلق على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن استعداد طهران للتعامل مع القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وأن إيران ستتكبد هزيمة فادحة، قائلا: "أما بخصوص المواجهة العسكرية فإن هذا النزاع سيكون أحادي الجانب إلى حد كبير، وستصبح إيران خلال فترة قليلة من الوقت مجرد قطعة من الخبز المحمص".

وعبر كينزينجر عن ثقته بأن الحكومة الإيرانية لن تقدم على خرق الخط الأحمر ومواجهة القوات الأمريكية عسكرياً، محذراً من مهاجمة فصائل متحالفة مع إيران في المنطقة العسكريين الأمريكيين.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية إعلان ترامب أن إمكانية الحرب مع إيران في المنقطة لا تزال قائمة دائماً، وذلك وسط التصعيد بين واشنطن وطهران في الشرق الأوسط.

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