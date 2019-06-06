تطورات مفاجئة في ملف رحيل عموري عن الهلال
الخميس 06/يونيو/2019 - 04:43 م
Advertisements
Advertisements
شهدت الساعات الماضية، تطورًا مفاجئًا فى ملف رحيل، عمر عبد الرحمن “عموري”، لاعب نادى الهلال، عن صفوف أزرق العاصمة فى فترة الإنتقالات الصيفية.
وذكرت تقارير صحفية سعودية، أن نادى العين الإماراتي، توصل إلى اتفاق مع عموري على العودة إلى، البنفسجي، والحصول على كافة مستحقاته المتأخرة، فى ظل حاجة الزعيم الإماراتي إلى خدماته.
ويرتبط عموري بعقدٍ مع الهلال ممتد حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل، ولم يستفيد الحوت الأزرق بخدمات عموري كثيراً، بعد أن ضربته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، اثناء مشاركته أمام الشباب في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، ومازال في مرحلة التأهيل.
وانضم النجم الإماراتي لصفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من العين الإماراتي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، في صفقة صنفت بأنها الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.
Advertisements