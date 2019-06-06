تطورات مفاجئة في ملف رحيل عموري عن الهلال

شهدت الساعات الماضية، تطورًا مفاجئًا فى ملف رحيل، عمر عبد الرحمن “عموري”، لاعب نادى الهلال، عن صفوف أزرق العاصمة فى فترة الإنتقالات الصيفية.





وذكرت تقارير صحفية سعودية، أن نادى العين الإماراتي، توصل إلى اتفاق مع عموري على العودة إلى، البنفسجي، والحصول على كافة مستحقاته المتأخرة، فى ظل حاجة الزعيم الإماراتي إلى خدماته.





ويرتبط عموري بعقدٍ مع الهلال ممتد حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل، ولم يستفيد الحوت الأزرق بخدمات عموري كثيراً، بعد أن ضربته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، اثناء مشاركته أمام الشباب في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، ومازال في مرحلة التأهيل.



