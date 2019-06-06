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تسمم طالبة وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباص" بالبحيرة

الخميس 06/يونيو/2019 - 04:44 م
تسمم طالبة وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالبحيرة
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
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استقبلت مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، 8 أشخاص مصابين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، كما استقبلت مستشفي كفرالدوار العام طالبة مصابة بتسمم فسفوري اثر تناولها قرص مبيد حشري.

البداية تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد هشام مبروك مدير إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز وادي النطرون، وعلى الفور انتقل النقيب محمد المرشدي معاون مباحث قسم شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفرالدوار من المستشفي العام، يفيد بوصول "هبه ع.س" 17 عامًا – طالبة وقيمة بقرية سيدي غازي بكفرالدوار، مصابه بتسمم فسفوري، اثر تناول قرص مبيد حشري خاص لحفظ الغلال، وتم حجزها بقسم السموم لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
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