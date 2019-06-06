عاجل.. خطوة جديدة من نجم الزمالك تقربه من الرحيل

يبحث حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن عرض خليجي للرحيل عن الأبيض خلال الفترة الحالية.

وتحدث حازم مع وكيل أعماله وطلب منه البحث عن عرض خليجي له للرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة رافضًا فكرة الاستمرار.

وكشف اللاعب لبعض زملائه بالفريق عن استيائه الشديد مما حدث في الفترة الأخيرة والمشاكل التي عقبت التتويج بالكونفدرالية الافريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وأكد حازم أنه كان ينتظر استغلال التتويج بالبطولة الافريقية لكن الأمور سارت بشكل عكسي بعد رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق ووقوع بعض المشاكل والأزمات.