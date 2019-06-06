"بيشة تعايدكم".. فعاليات احتفالية منوعة بحضور 4000 شخص

شهد وكيل محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، مساء أمس، احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك، وفعاليات "بيشة تعايدكم" في ساحة الاحتفالات بسوق التمور، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل، ورجال الأعمال والأعيان، وحضور كثيف تجاوز 4000 شخص من جميع شرائح المجتمع.





بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة من القرآن الكريم؛ فكلمة المحافظة ألقاها وكيل المحافظة، رفع فيها بالغ التهاني باسم محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة وأهالي المحافظة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز -حفظهم الله- وللشعب السعودي وللأمة العربية والإسلامية؛ مشيدًا باحتفالات العيد وجهود اللجنة بإشراف سلطان بن علي المعاوي، واللجان الميدانية لتنفيذ البرامج والفعاليات.





ونظم الشاعران سعيد بن لزهر وعبدالله بن دعلوج، قصيدتين شعبيتين عبّرا فيهما عن حب أهالي بيشة واعتزازهم بوطنهم وقيادته، واستعدادهم للدفاع عنه بالغالي والنفيس، ثم قدمت البلدية "أوبريت" وطنيًّا بعنوان "عيدنا في وسط بيشة" صاغ كلماته الشاعر إبراهيم الشمراني، وأداء المنشد عبدالله بن رقعان، واشتمل على عدد من اللوحات الوطنية، ثم شاهد الحضور عرضًا لمسرحية تمثيلية، وعروضًا احترافية، وحركات استعراضية من أداء فرقة أضواء الفكر الترفيهية، نالت استحسان الجميع.





وكرّم "الطلوق" بحضور نائب رئيس جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح بن سفر، عددًا من حفظة كتاب الله من عمال البلدية الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك.





ثم قدّم فلكلور شعبيّ تضمّن ألوان العرضة المسيرة، والعرضة الجنوبية، بمشاركة الشعراء (محمد العبيد الأكلبي، حزام عنزي الأكلبي)؛ وشارك وكيل محافظة بيشة والحضور في العرضة.





وكان "الطلوق" قد تجول قبل بداية الحفل الخطابي في الأركان المشاركة في احتفالات العيد لعدد من المؤسسات، شملت ركن جمعية جسفت بيشة ضم: (لوحات للفن التشكيلي، وغابة الأمازون، وصناعة الإكسسوارات، والكتابة على الجلد الطبيعي)، واستمع لشرح من رئيسة الفرع الفنانة نورة حسين الشهراني، ثم ركن بنك التنمية الاجتماعية ضم عرضًا للخدمات التي يقدّمها البنك قدمه نائب مدير البنك فايز آل حمومان، ثم ركن المعهد الصناعي الثانوي ببيشة استمع فيه للجهود التي يقدّمها المعهد لمنتسبيه من المدير محمد فاهد الشهراني، ثم شاهد فقرة ألعاب ومسابقات الأطفال التي قدمتها فرقة أضواء الفكر الترفيهية.





وكانت بلدية بيشة والشرطة والمرور والدوريات الأمنية والدفاع المدني، قد كثفت تواجدها في أماكن الاحتفال من الساعة الخامسة عصرًا؛ لتوفير الأمن والسلامة وتنظيم حركة السير، كما تواجدت كامل فِرَق عمل مؤسسة "أضواء الفكر" بإدارة إبراهيم الشمراني للإشراف على تجهيز وإخراج الحفل.





وقدم مشرف الفعاليات رئيس البلدية المكلف سلطان المعاوي شكره لوكيل المحافظة ورئيس بلدية بيشة المهندس مصلح العلياني وكل المؤسسات الحكومية والأهلية التي ساهمت في نجاح الاحتفال.



