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هكذا احتفل مصطفى قمر بعيد ميلاد زوجته (صورة)

الخميس 06/يونيو/2019 - 04:35 م
هكذا احتفل مصطفى قمر بعيد ميلاد زوجته (صورة)
مصطفى قمر
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الفجر الفني
 
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نشر الفنان مصطفى قمر، صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، ظهر فيها مع زوجته الثانية "غادة"، محتفلًا بعيد ميلادها، التي كان قد أعلن زواجه منها في مايو من العام الماضي 2018. 

واحتفل مصطفى قمر بعيد ميلاد زوجته، موجهًا لها رسالة رومانسية من خلال التعليق على صورته معها، إذ قال: "كل سنة وانتي طيبة يازوجتي الغالية الطيبة ربنا مايحرمني من طيبة قلبك وتبقي دايما جنبي طول العمر. Happy birthday". 

وعلى جانب آخر، يضع مصطفى قمر اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، إذ انتهى من تسجيل 5 أغنيات من الألبوم الجديد، وهي: "أصل الأيام، وقفلت السكة، نفس السيناريو، وعارف"، بالإضافة إلى أغنية "يا قلبي العزيز" التي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي رمضان محمد والملحن محمد عبية، والموزع الموسيقي طارق مدكور.

هكذا احتفل مصطفى قمر بعيد ميلاد زوجته (صورة)
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