مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم "توك توك" بوادي النطرون
الخميس 06/يونيو/2019 - 04:36 م
إسلام أمين
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لقي شخص مصرعه، بينما أصيب اثنين آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية "توك توك" بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، وبالانتقال وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة و"توك توك" بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.
تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لتقديم الرعاية الطبية، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، وبالانتقال وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة و"توك توك" بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.
تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لتقديم الرعاية الطبية، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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