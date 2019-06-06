يوفيتش يوجه أول رسالة لريال مدريد

ودع الصربي لوكا يوفيتش جماهير فريقه السابق انتراخت فرانكفورت بعد إعلان تعاقده الرسمي مع ريال مدريد الإسباني في الساعات الماضية.





وقالت صحيفة الماركا الإسبانية إن يوفيتش البالغ من العمر 21 عاما ودع جماهير فرانفكورت برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي بالإنستجرام.





وكتب يوفيتش في رسالته لجماهير فرانفكورت: "لقد استمتعت حقًا بالعامين الأخيرين في نادي اينتراخت فرانكفورت قابلت العديد من الأشخاص الرائعين ولعبت في نادٍ رائع. يمكننا أن نفخر بإنجازاتنا لن أنسى أبدًا هذا الموسم بالدوري الأوروبي.





واضاف يوفيتش: سوف أقدر فريق فرانفكورت وسأواصل تقديم الدعم لهذا النادي لتحقيق مزيد من النجاحات.





واكد يوفيتش على أن فرصة انضمامه لريال مدريد جيدة للغاية، مشيراً إلى أنه سيحصل على دوافع كبيرة داخل الفريق لمواصلة النمو حتي يصبح واحد من اللاعبين المهمين في أوروبا.



